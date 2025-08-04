Угода була укладена приблизно за тиждень, і жодна деталь не була залишена на волю випадку, щоб сюрприз облетів весь світ.

Як приховати підписання контракту в 2025 році до такої міри, що про нього дізнаються тільки з його виходом на поле? В епоху, коли висвітлення трансферного ринку нагадує реаліті-шоу, Порту заслужив загальне визнання за те, як добре йому вдалося зберегти в таємниці трансфер Люка де Йонга.

Порту приголомшив фанатів таємним трансфером екс-форварда Барселони – представили новачка прямо на стадіоні (ВІДЕО)

Форвард вперше почав контактувати з Порту приблизно тиждень тому, інформує O Jogo. Повідомляється, що за годину до появи гравця на стадіоні Драгау перед грою з Атлетіко про сюрприз знало тільки керівництво "драконів".

Напередодні гри лише співробітники, які перебували найближче до роздягальні, а також гравці, які вже переодягалися, розуміли, що станеться, коли Люк де Йонг увійшов до роздягальні.

Порту виграв у Атлетіко 1:0.

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