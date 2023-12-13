Порту – Шахтар: стартові склади та онлайн-трансляція вирішального матчу Ліги чемпіонів
20:49 - Читать на русском
Порту в рамках 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА 2023/24 приймає Шахтар. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА 2023/24 між Порту та Шахтарем стартує о 22:00 за київським часом. Телетрансляція доступна на MEGOGO. Обидві команди мають по 9 очок у активі, однак португальці тримаються на другій позиції завдяки кращій статистиці в особистих зустрічах. Для прориву в 1/8 фіналу турніру "гірникам" необхідна тільки перемога.
Порту – Шахтар: анонс матчу Ліги чемпіонів
Стартові склади
Порту:
Шахтар:
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