Порту в рамках 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА 2023/24 приймає Шахтар. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА 2023/24 між Порту та Шахтарем стартує о 22:00 за київським часом. Телетрансляція доступна на MEGOGO. Обидві команди мають по 9 очок у активі, однак португальці тримаються на другій позиції завдяки кращій статистиці в особистих зустрічах. Для прориву в 1/8 фіналу турніру "гірникам" необхідна тільки перемога.

Порту – Шахтар: анонс матчу Ліги чемпіонів

Стартові склади

Порту:

Шахтар:

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