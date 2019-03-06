Порту – Рома: анонс матчу Ліги чемпіонів

В матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2018/19 Порту приймає Рому. Анонс та прогноз на гру читайте на "Футбол 24".

Порту – Рома

6 березня, 22:00. Порту, Драгау

Телетрансляція на каналі Футбол 1, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

У другому поєдинку ігрового дня за путівку до чвертьфіналу позмагаються Порту та Рома. Дубль 19-річного Ніколо Дзаньйоло в першому матчі у Римі приніс "вовкам" мінімальну перемогу, але гол Порту на Стадіо Олімпіко залишає команді Сержіу Консейсау хороші шанси на вихід в 1/4 фіналу турніру.

Рома сама собі ускладнила життя. Перемога з рахунком 2:0 робила б команду Ейсебіо Ді Франческо фаворитом протистояння перед поєдинком в Португалії, а мінімальна різниця в рахунку залишає шанси команд на вихід до наступної стадії приблизно рівними.

Рома – Порту – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Римляни підходять до одного з вирішальних матчів сезону далеко не в найкращому настрої, перервавши переможну серію. Минулих вихідних Рома була знищена Лаціо в Дербі делла Капітале, чим знову поставила майбутнє Ді Франческо в команді під серйозне питання. До 4-ї лігочемпіонівської позиції – 3 очки.

Поєдинок проти Порту має вкрай важливе значення для 49-річного фахівця. За чутками, невихід "джалороссі" в наступну стадію Ліги чемпіонів спричинить відставку тренера, а серед потенційних наступників Ді Франческо вже називають екс-керманича Роми Клаудіо Раньєрі.

Ромі точно не допоможуть травмовані Дженгіз Ундер та Хав'єр Пасторе. Під певним сумнівом участь у поєдинку героя першого матчу Ніколо Дзаньйоло, який травмувався в дербі, а також Костаса Маноласа. Втім, обоє все ж прилетіли у складі команди у Португалію та готуються до гри.

У Сержіу Консейсау немає проблем зі складом – абсолютно всі виконавці здорові та готові до матчу. Відновився навіть Мусса Мареджа, який пропустив першу зустріч у Римі через травму. В активі 27-річного малійця 5 голів у поточному розіграші Ліги чемпіонів, тому його повернення – великий плюс для Порту.

Цікава ситуація склалася із захисником Едером Мілітао. 21-річний бразилець, який близький до переходу в Реал, був відсторонений від першої команди за похід у нічний клуб. З того моменту Мілітао не виходив на поле у трьох поспіль матчах. Проте, вірогідно, Консейсау довірить місце у складі одному з лідерів команди у важливій дуелі з Ромою.

До слова, "дракони" також програли важливий матч чемпіонату – Бенфіка завдала поразки Порту та обійшла команду Консейсау в турнірній таблиці. Порту відстає від лідера чемпіонату на 2 очки.

Орієнтовні склади

Порту: Касільяс, Мілітао, Пепе, Перейра, Теллес, Феліпе, Еррера, Олівер; Корона, Браїмі, Мареджа

Рома: Ольсен, Флоренці, Манолас, Фасіо, Коларов, Де Россі, Крістанте, Пеллегріні, Н'Зонзі, Дзаньйоло, Джеко

Травмовані: Ундер, Пасторе (обидва – Рома)

Під питанням: Манолас, Дзаньйоло (обидва – Рома)

Дискваліфіковані: немає

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Рома у важкому матчі вистоїть та здобуде таку необхідну для себе нічию. Гол на виїзді подарує "джалороссі" вихід у чвертьфінал.

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