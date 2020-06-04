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Порту реанімував чемпіонат Португалії курйозним ляпом голкіпера

10:35 386 Читать на русском
Порту реанімував чемпіонат Португалії курйозним ляпом голкіпера
Аугустін Марчесін / Фото ФК Порту

Футбол повертається в Європу. Цього разу матчі відновились у Португалії, де одразу трапилась сенсація.

В рамках 25-го туру чемпіонату Португалії Фамалікан приймав лідера турніру Порту.

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Голкіпер гостей Аугустін Марчесін ще не оговтався від вимушеної кількамісячної перерви і одразу "привіз" гол у свої ворота. У простій ситуації воротар віддав пас супернику, а той вже вдало розпорядився таким щедрим подарунком.

До слова, Фамалікан переміг іменитого суперника (2:1).

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