26-річний хавбек поставив підпис під новим контрактом із "драконами", повідомляє офіційний сайт клубу.

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Отавінью підписав із чвертьфіналістом Ліги чемпіонів угоду до літа 2025 року. До табору португальського гранда бразилець перебрався із рідного Інтернасьйонала ще в 2014-му. Дебютний сезон на Піренеях він провів в оренді за Віторію Гімараєш.

У нинішньому сезоні Отавінью зіграв 31 матч у всіх турнірах, у яких забив 5 м'ячів і віддав 8 результативних передач. Раніше активний інтерес до нього проявляли італійські Мілан і Рома.

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