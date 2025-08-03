Порту влаштував справжню сенсацію – під час презентації складу на сезон перед уболівальниками клуб представив нового форварда. Як видно з відео, яке опублікував журналіст Альберт Ортега в мережі Х, ним став нідерландець Люк де Йонг, цю новину підтвердив офіційний акаунт Порто в соцмережі.

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Жодного витоку, жодних чуток – трансфер Порту вдалося повністю зберегти в таємниці до самого моменту оголошення. Як повідомляють португальські ЗМІ, ініціатором підписання де Йонга був особисто новий президент клубу Андре Віллаш-Боаш. Угода с форвардом укладена на 1 рік. Де Йонг перейшов у Порту на правах вільного агента.

Для багатьох це стало сюрпризом – ще донедавна 34-річного нападника нічого не пов’язувало з Порту. Минулого сезону він виступав за ПСВ і відзначився пристойною результативністю – 18 голів у 47 матчах за клуб.

Окрім ПСВ, Де Йонг виступав за Твенте, Севілью, Борусію М, Барселону і Ньюкасл.

Hoy los jugadores del Porto se presentaron ante su afición. Sin embargo, había un futbolista que nadie esperaba: Luuk de Jong.



El delantero fue anunciado como nuevo fichaje por sorpresa. No hubo ninguna filtración. Nadie se había enterado. Hasta hoy.



pic.twitter.com/IF5RoqOtX3 — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) August 3, 2025

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