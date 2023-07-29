Барселона і Порту досягли угоди стосовно трансферу півзахисника "блаугранас" Ніко Гонсалеса за 8,5 мільйонів євро. Про це інформує офіційний сайт каталонського клубу.

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Згідно з джерелом, Барселона залишила за собою право викупу гравця. Якщо каталонці захочуть скористатися цією опцією, їм доведеться заплатити 30 мільйонів євро. У цієї можливості є свій термін – до 30 червня 2025 року. Про це вже повідомляє офіційний сайт Порту.

"Блаугранас" отримає 40% відсотків у разі продажу гравця португальським клубом. Сам Гонсалес підписав із "драконами" контракт до 2028 року. Його клаусула становить 60 млн євро.

Нагадаємо, що минулого сезону Ніко виступав у складі Валенсії на правах оренди.

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