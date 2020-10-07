Півзахисник Вест Хема Феліпе Андерсон спробує свої сили у Португалії.

Вест Хем відпустив Феліпе Андерсона захищати кольори Порту, повідомляє офіційний сайт клубу.

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27-річний бразилець виступатиме за "драконів" на правах оренди. Угода про співпрацю між сторонами розрахована до літа 2021-го.

Нагадаємо, Феліпе приєднався до Вест Хема у 2018-му, перейшовши з Лаціо за 38 млн євро. У минулому сезоні АПЛ Андерсон провів 25 матчів, в яких відзначився голом та 4-ма асистами.

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