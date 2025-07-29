Порту офіційно оголосив про підписання захисника Саутгемптона Яна Беднарека. Польський центрбек підписав контракт до літа 2029 року. Сума угоди склала 7,5 мільйонів євро.

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29-річний Беднарек має за плечима 184 матчі в англійській Премʼєр-лізі та 69 поєдинків у складі збірної Польщі. Минулого сезону він входив до числа найкращих захисників АПЛ за кількістю перехоплень – зрівнявшись із Вірджилом ван Дейком (по 56), якого колись замінив у Саутгемптоні.

Свій шлях у великому футболі Беднарек починав з польським Лехом, з яким здобув чемпіонство Польщі у сезоні 2014/15. Після оренди в Гурнік Ленчна та виступів за молодіжні збірні Польщі, він провів блискучий сезон у чемпіонаті Польщі, що дозволило йому стати найдорожчим продажем в історії Леха (6 мільйонів євро) – дорожчим навіть за трансфер Роберта Левандовського.

У 2017 році він перейшов до Саутгемптона. Дебютував у Премʼєр-лізі матчем проти Челсі, в якому одразу відзначився голом. За вісім сезонів у Англії він встиг пограти також за Астон Віллу і зарекомендував себе як один із найстабільніших центрбеків ліги.

Беднарек представляв Польщу на двох Чемпіонатах світу (2018, 2022), двох Чемпіонатах Європи (2020, 2024) та чотирьох розіграшах Ліги націй.

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