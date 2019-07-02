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Порту підписав Зе Луїша зі Спартака

2 липня 21:43 502 Читать на русском
Порту підписав Зе Луїша зі Спартака
Зе Луїш / ФК Спартак Москва

Форвард Спартака Зе Луїш перейшов у Порту.

Спартак на своєму офіційному сайті повідомив, що нападник Зе Луїш продовжить кар'єру у Порту. Деталі контракту не повідомляються.

Арсенал активно цікавиться Браїмі

Футболіст перебрався у Росію в 2015 році і в сезоні 2016/17 допоміг "червоно-білим" вперше за 16 років виграти чемпіонат.

Раніше повідомлялось, що нападник "драконів" Мусса Марега може перейти у Вест Хем, за який виступає українець Андрій Ярмоленко.

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