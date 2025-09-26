Порту переміг у ЛЄ завдяки тому, що не послухав свого тренера – автор голу "не почув" настанову
Головний тренер Порту Франческо Фаріолі прокоментував перемогу своєї команди над Зальцбургом у Лізі Європи (1:0).
"Простих матчів не буває, особливо в Європі. Але це була далеко не найкраща наша гра. Ми допустили занадто багато моментів біля своїх воріт. Результат дуже хороший. Важливо зберегти цю переможну серію, особливо з огляду на динаміку Ліги Європи. Важливо забивати і продовжувати забивати.
"У футболі так багато правил – наприклад, гетри різних кольорів": тренер Порту поскаржився на стан газону суперника в ЛЄ
Чесно кажучи, я попросив Вільяма Гомеша зробити передачу, але він пробив. Радий, що він мене не почув. Мені сподобалася реакція команди на гол, адже всі так наполегливо працюють заради результату. У цьому матчі був можливий будь-який результат, і ми раді перемозі", –зазначив Фаріолі.
На 90+3-й хвилині Гомеш завдав удару з дальньої відстані, хоча пас на одного з партнерів напрошувався. Це взяття воріт сталося за 21 секунду до кінця компенсованого часу.
Ліга Європи: Астон Вілла здолала Болонью з фіаско форварда збірної Англії, перемога команди Фонсеки