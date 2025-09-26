"Простих матчів не буває, особливо в Європі. Але це була далеко не найкраща наша гра. Ми допустили занадто багато моментів біля своїх воріт. Результат дуже хороший. Важливо зберегти цю переможну серію, особливо з огляду на динаміку Ліги Європи. Важливо забивати і продовжувати забивати.

"У футболі так багато правил – наприклад, гетри різних кольорів": тренер Порту поскаржився на стан газону суперника в ЛЄ

Чесно кажучи, я попросив Вільяма Гомеша зробити передачу, але він пробив. Радий, що він мене не почув. Мені сподобалася реакція команди на гол, адже всі так наполегливо працюють заради результату. У цьому матчі був можливий будь-який результат, і ми раді перемозі", –зазначив Фаріолі.

На 90+3-й хвилині Гомеш завдав удару з дальньої відстані, хоча пас на одного з партнерів напрошувався. Це взяття воріт сталося за 21 секунду до кінця компенсованого часу.

Ліга Європи: Астон Вілла здолала Болонью з фіаско форварда збірної Англії, перемога команди Фонсеки