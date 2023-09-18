Порту оголосив заявку на матч Ліги чемпіонів із Шахтарем
Головний тренер "драконів" Сержіу Консейсау обрав гравців, які вирушили до Гамбурга на матч Ліги чемпіонів проти "гірників".
До заявки Порту увійшли 22 футболісти, повідомляє прес-служба віце-чемпіона Португалії.
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До слова, через дискваліфікацію команді не допоможуть бразильський півзахисник Пепе та голкіпер Гонсалу Рібейру, а Денні Намасо, Іван Маркано та Еванілсон пропустять гру через травми.
Воротарі: Діогу Кошта, Клаудіу Рамуш.
Захисники: Фабіу Кардозу, Пепе, Давід Карму, Зайду Санусі, Хорхе Санчес, Вендел, Жоау Маріу.
Півзахисники: Стівен Еустакіо, Марко Груїч, Ніко Гонсалес, Іван Хайме, Андре Франко, Алан Варела, Ромаріу Баро.
Нападники: Мехді Таремі, Франсішку Консейсау, Вандерсон Галену, Фран Наварро, Тоні Мартінес, Гонсалу Боржес.
Нагадаємо, поєдинок Шахтар – Порту відбудеться у вівторок, 19 вересня. Початок зустрічі о 22:00.
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