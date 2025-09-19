Порту підтвердив прихід екс-вінгера Інтера та низки інших клубів Яна Карамо на правах вільного агента.

Контракт розрахований на 1 рік, а виступатиме івуарієць під 75-м номером. Останнім клубом Карамо був Торіно, який він покинув у липні, коли добігла кінця їхня співпраця.

Зауважимо, що Ян є вихованцем французького Кана, також встиг пограти за Інтер (18 матчів, 1 гол), Парму, Бордо, Карагюмрук та Монпельє.