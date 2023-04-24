Оборонець збірної Португалії Пепе не планує завершувати свою кар'єру і хоче ще трішки пограти на найвищому рівні.

Порту у своїх соцмережах офіційно оголосив про продовження угоди із зірковим захисником. 40-річний Пепе підписав новий контракт до літа 2024-го.

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"Я завжди буду робити все можливе і представляти цей клуб. Це особливий момент для мене, нашої команди та президента. Разом ми будемо боротися до кінця. Vamos, Порту", – заявив португалець у відеоповідомленні.

Найбільшу славу Пепе здобув, виступаючи за мадридський Реал. У складі "вершкових" він тричі ставав переможцем Ліги чемпіонів (2013/14, 2015/16, 2016/17), тричі чемпіоном Іспанії (2007/08, 2011/12, 2016/17), двічі володарем Кубка Іспанії (2010/11, 2013/14) та Суперкубка Іспанії (2008, 2012). Нагадаємо, що захисник повернувся до Порту у 2019 році. У поточному сезоні він відіграв 28 матчів у складі португальської команди.

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