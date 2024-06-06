Вітор Бруну підписав контракт із Порту на наступні два сезони – до літа 2026 року. Про це інформує офіційний сайт "біло-синіх". 41-річний фахівець був асистентом попереднього тренера Порту Сержіу Консейсау протягом останніх семи сезонів. За цей час він виграв із командою 11 трофеїв. До роботи в Порту Бруно асистував Консайсау в Ольяненсе, Академіці, Бразі, Віторії Гімарайнш і Нанті.

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Через часті дискваліфікації Консейсау Бруну був змушений керувати Порту в 17 матчах. У цих зустрічах команда здобула 15 перемог і ще два рази зіграла внічию.

Нагадаємо, що раніше Консейсау в односторонньому порядку розірвав контракт із Порту, який діяв до літа 2028 року.