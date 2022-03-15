Порту залишається єдиною командою в європейських топ-дивізіонах, яка в цьому сезоні не програла жодного матчу. "Дракони" за 26 турів чемпіонату втратили лише 8 очок.

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Ба більше, Порту не знає поразок у Прімейрі вже 500 днів (54 матчі). Останній програш датований жовтнем 2020 року – команда на виїзді поступилася Пасуш де Феррейрі.

В інших турнірах ситуація не настільки приємна. Порту вилетів з Кубка Португалії та Кубка ліги, а також не зумів вийти у плей-офф Ліги чемпіонів.