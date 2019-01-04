Порту – Ліверпуль: анонс матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Порту приймає Ліверпуль в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 2018/19. Анонс та прогноз на поєдинок читайте на "Футбол 24".

Порту – Ліверпуль

17 квітня, 22:00. Порту, стадіон Драгау

Головний арбітр: Данні Маккелі (Нідерланди)

Телетрансляція на каналі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

За підсумками першого поєдинку Ліверпуль здобув комфортну перевагу та приїхав у Португалію, маючи в запасі домашню перемогу з рахунком 2:0. Голи Набі Кейта та Роберто Фірміно дозволили команді Юргена Клоппа почуватись доволі спокійно перед матчем-відповіддю.

Ліверпуль – Порту – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Порту на Енфілді виглядав досить пристойно та створив кілька хороших моментів для взяття воріт, проте не зміг їх реалізувати. Тепер команді Сержіу Консейсау необхідно здійснити справжній подвиг, адже остання поразка мерсисайдців у всіх турнірах датована ще 7 січня – тоді кривдником Ліверпуля в матчі Кубка Англії став Вулверхемптон.

Обидва тренери мають у своєму розпорядженні практично всіх найсильніших виконавців. У Порту під питанням лише вихід на поле Хесуса Корони. Юрген Клопп не може розраховувати на Деяна Ловрена (застуда) та Алекса Окслейда-Чемберлена, який ще не набрав форму після травми та залишився в Англії. Решта гравців прибули в Порту та готуються до поєдинку – у Португалію прилетіли навіть Адам Лаллана та Джо Гомес, які мали тривалі проблеми зі здоров'ям.

Після першого матчу команди провели поєдинки національних чемпіонатів. Ліверпуль здолав Челсі у матчі з космічним голом Мохамеда Салаха та продовжує лідирувати в АПЛ, а Порту легко розгромив Портімоненсе (3:0). "Дракони" набрали 72 очки – стільки ж у Бенфіки, яка посідає перше місце завдяки кращим додатковим показникам.

Статистика протистояння

Сьогоднішні опоненти провели між собою 7 поєдинків. Повна перевага на боці Ліверпуля, який виграв 4 матчі, ще у трьох була зафіксована нічия. Різниця голів теж вражає – 14:2 на користь мерсисайдців.

На полі Порту команди зустрічались тричі. Два перші поєдинки завершились миром, а в останньому матчі, який відбувся у лютому 2018 року в рамках 1/8 фіналу ЛЧ, Ліверпуль знищив суперника з рахунком 5:0. Команда Юргена Клоппа після цього розгрому перетворила матч-відповідь на формальність, розписавши на Енфілді комфортну для себе нічию. Безумовно, у Порту пам'ятають той болючий удар та налаштовані взяти реванш.

Орієнтовні склади

Порту: Касільяс – Мілітао, Пепе, Феліпе, Теллес – Даніло, Еррера, Отавінью – Браїмі, Соареш, Марега

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Матіп, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабінью, Кейта – Салах, Фірміно, Мане

Травмовані: Окслейд-Чемберлен, Ловрен (хвороба)

Під питанням: Корона (Порту)

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Порту має досвід виходу в наступну стадію Ліги чемпіонів після поразки в першій грі – в 1/8 фіналу команда Консейсау пройшла Рому, поступившись в Італії з рахунком 1:2. На Драгау "дракони" взяли реванш у екстра-таймі з рахунком 3:1, але цього разу повторити щось подібне буде дуже важко.

Саме у Ліверпуля найкращий захист в Англії (20 пропущених голів у 34-х матчах), тому відіграти виїзну поразку 0:2 у команди Клоппа – завдання не з легких. Тим більше, що мерсисайдці напевне знайдуть момент для виїзного гола, який практично поховає інтригу у протистоянні.

Схожої думки і букмекери, які вважають Ліверпуль явним фаворитом як у цьому матчі, так і у протистоянні загалом.

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