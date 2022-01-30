"Я дуже радий, що ми змогли укласти цю угоду та привезти Луїса в Ліверпуль. Він визначний гравець, за яким ми дуже довго стежили. Ми вважаємо, що він має все необхідне, щоб відповідати нашому шляху та адаптуватися до Прем'єр-Ліги, як фізично, так і морально. Він гравець, який прагне успіху і знає, що потрібно боротися, щоб отримати те, що хоче. Він боєць, поза сумнівом. Він – командний гравець.

Ліверпуль підписав зіркового вінгера Порту

Ми знаємо, що Порту — видатний клуб, який найкраще виховує гравців та забезпечує блискучу футбольну освіту. Це класний клуб, і я маю сказати, що вони були жорсткими в перемовинах.

Ми також повинні подякувати футбольній Асоціації Колумбії за те, що вони допомогли нам, давши час для завершення цієї угоди. У них важлива гра у вівторок, і я не гірше за інших знаю, наскільки важлива підготовка до матчів, тому ми дуже вдячні їм за те, що дали нам кілька годин на завершення трансферу, не впливаючи на їхню підготовку.

Я також маю висловити свою вдячність керівництву за те, як їм вдалося діяти рішуче завершити трансфер. Луїс – гравець, який, як ми віримо, зробить нас кращими зараз і в майбутньому. Він той гравець, якого ми справді хотіли і вони зробили це можливим, тому я дуже щасливий", — цитує Клоппа прес-служба клубу.

За інформацією ЗМІ, Порту отримає за свого вінгера близько 60 млн євро з урахуванням бонусів.