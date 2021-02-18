"Те, як ми почали матч, відразу поставило нас у скрутне становище. У Лізі чемпіонів карають в той же момент, коли ти втрачаєш концентрацію. Ми лише відчули напругу і самі собі ускладнили життя.

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Ми забили на виїзді, це додасть нам сил у матчі-відповіді, який, без сумніву, буде дуже складним. Безумовно, в матчі-відповіді буде зовсім інший Ювентус, адже якщо ми хочемо пройти далі, потрібно продемонструвати щось зовсім інше", – цитує К'єзу Football Italia.

Матч-відповідь між цими суперниками відбудеться 9 березня.

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