Порту – Ювентус: К'єза пояснив причини несподіваної поразки туринців у Лізі чемпіонів
Півзахисник Ювентуса Федеріко К'єза не опускає руки після виїзної поразки від Порту (1:2) в рамках 1/8 фіналу ЛЧ.
"Те, як ми почали матч, відразу поставило нас у скрутне становище. У Лізі чемпіонів карають в той же момент, коли ти втрачаєш концентрацію. Ми лише відчули напругу і самі собі ускладнили життя.
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Ми забили на виїзді, це додасть нам сил у матчі-відповіді, який, без сумніву, буде дуже складним. Безумовно, в матчі-відповіді буде зовсім інший Ювентус, адже якщо ми хочемо пройти далі, потрібно продемонструвати щось зовсім інше", – цитує К'єзу Football Italia.
Матч-відповідь між цими суперниками відбудеться 9 березня.
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