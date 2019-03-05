Порту – Рома: передматчева прес-конференція Сержіу Консейсау

Головний тренер Порту Сержіу Консейсау поділився очікуваннями від матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Роми.

"Ми повинні перемагати, але поспішати не слід. Необхідно зіграти на хорошому рівні в обороні. У Роми третя за силою атака в серії А. Збалансованість буде ключовим фактором для досягнення результату.

Раньєрі може очолити Рому, якщо "вовки" не вийдуть в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Колектив – це те, що має значення. Наша впевненість ґрунтується на щоденній роботі, а не на окремих гравцях. Слід ефективно зіграти як в нападі, так і в обороні. Не варто перестаратися з войовничими закликами, все в наших руках", – цитує Консейсау офіційний сайт УЄФА.

Фавр: Борусії Д потрібно продемонструвати свій максимум у грі з Тоттенхемом – все можливо

Нагадаємо, перший поєдинок між Ромою та Порту закінчився перемогою італійців з рахунком 2:1. Матч-відповідь відбудеться завтра, 6 березня, початок о 22:00.