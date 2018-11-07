toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
МАНЧЕСТЕР СІТІ - ШАХТАР ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ІНТЕР - БАРСЕЛОНА

Порту – Локомотив – 4:1 – відео голів та огляд матчу

09:56 513 Читать на русском
Порту – Локомотив – 4:1 – відео голів та огляд матчу
Порту – Локомотив / Фото ФК Порту

У матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Порту не помітив московський Локомотив.

Порту не залишив шансів Локомотиву. Підопічні Сьоміна фактично нічого не створили впродовж матчу, мали обмаль моментів. Порту вдома тотально домінував і зміг забити вже на 2-й хвилині. Подвоїти свою перевагу португальці змогли під завісу першого тайму.

Ліга чемпіонів: Атлетіко у рідних стінах впевнено переграв Борусію Д, Порту розтрощив Локомотив

У другій половині зустрічі Порту продовжував нависати на воротах Локомотива, однак на 59-й хвилині Фарфан зумів забити гол через невдалі дії Касільяса. Господарів це не злякало і вони забили ще двічі до завершення матчу, розгромивши російський клуб.

Ліга чемпіонів, група D, 4-й тур

Порту – Локомотив – 4:1

Голи: Еррера, 2, Марега, 42, Корона, 67, Отавіо, 90+3 – Фарфан, 59

Ліга чемпіонів4 турЕстадіо ду Драгау (Порту)

Порту - Локомотив Москва: Вівторок 06 листопада 2018

Порту
Матч завершено
4 : 1
Локомотив Москва
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Ліга чемпіонів Відеоновини Порту Порту Порту - Локомотив Москва Локомотив Москва Локомотив Москва
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
10
год
:
6
хв
Манчестер Сіті
22:00
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук