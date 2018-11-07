Порту – Локомотив – 4:1 – відео голів та огляд матчу

У матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Порту не помітив московський Локомотив.

Порту не залишив шансів Локомотиву. Підопічні Сьоміна фактично нічого не створили впродовж матчу, мали обмаль моментів. Порту вдома тотально домінував і зміг забити вже на 2-й хвилині. Подвоїти свою перевагу португальці змогли під завісу першого тайму.

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У другій половині зустрічі Порту продовжував нависати на воротах Локомотива, однак на 59-й хвилині Фарфан зумів забити гол через невдалі дії Касільяса. Господарів це не злякало і вони забили ще двічі до завершення матчу, розгромивши російський клуб.

Ліга чемпіонів, група D, 4-й тур

Порту – Локомотив – 4:1

Голи: Еррера, 2, Марега, 42, Корона, 67, Отавіо, 90+3 – Фарфан, 59