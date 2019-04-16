Порту – Ліверпуль: передматчева прес-конференція Юргена Клоппа

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поділився очікуваннями від матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Порту.

"Що ми будемо робити після перемоги 2:0? Це дуже просте питання. Віддамо все. Зневірилися б ми, якби після першої гри програвали 0:2? У жодному разі. Аналогічно налаштований Порту. Португальці завжди грають в інтенсивний футбол, зі стартового свистка йдуть в атаку.

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Частково ситуація нагадує минулорічне протистояння з Манчестер Сіті. Коли ми повели 3:0, всі подумали, що ми вже на півдорозі до наступного раунду.

Ми вийдемо на поле з метою перемогти. Такий наш план. Буде непросто, але ми не можемо думати ні про що інше. Перемога – наша мета", – передає слова Клоппа прес-служба Ліверпуля.

Відзначимо, що повторний поєдинок між Порту та Ліверпулем відбудеться завтра, 17 квітня. Початок зустрічі о 22:00. Перший матч завершився перемогою англійського гранда (2:0).

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