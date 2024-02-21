Порту – Арсенал: стартові склади та онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
21:19 - Читать на русском
Порту в рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2023/24 приймає Арсенал. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2023/24 між Порту та лондонським Арсеналом розпочнеться о 22:00 за київським часом. Телетрансляція доступна на MEGOGO. Поєдинок прокоментує Павло Посохов.
Порту – Арсенал: анонс матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Олександрі Зінченко не потрапив навіть у заявку. Українець продовжує страждати від проблем з литкою. Наш земляк пропускає вже третю гру поспіль.
Стартові склади
Порту:
Арсенал:
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