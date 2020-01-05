Порт Вейл навідався до роздягальні Манчестер Сіті після двобою у Кубку Англії

Гравці представника англійської Ліги 2 Порт Вейла відвідали домашню роздягальню на Етіхаді після матчу 1/32 фіналу Кубка Англії проти Манчестер Сіті (1:4).

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"Це було задоволенням. Я бачився з їхнім тренером і спортивним директором. Нам приємно приймати ці клуби, а їхні гравці розуміють, що ми однакові. Ми граємо на різних рівнях, та мрії є мрії", – цитує керманича Манчестер Сіті Пепа Гвардіолу офіційний твіттер клубу.

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Порт Вейл є середняком четвертого за силою англійського дивізіону. Найвище досягнення команди зі Сток-он-Трента за майже півтори сотні років – 5-те місце в старому Другому дивізіоні в сезоні 1930/31 та півфінал Кубка Англії в 1954 році.

Нагадаємо, що напередодні кубковий поєдинок завершився розгромною перемогою Манчестер Сіті (4:1), а один із м'ячів "містян" в активі українця Олександра Зінченка.

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