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Порошенко привітав Шахтар із перемогою в Кубку України

16 травня 13:41 539 Читать на русском
Порошенко привітав Шахтар із перемогою в Кубку України
Петро Порошенко / GlobalSib

Президент України Петро Порошенко висловив привітання донецькому Шахтарю після матчу фіналу Кубка України проти Інгульця (4:0).

 
Тете 28’
Тете 39’
Жуніор Мораєс 45+1’
Манор Соломон 64’
28’ Тете
39’ Тете
45+1’ Жуніор Мораєс
64’ Манор Соломон

"Щиро вітаю українського гранда, Шахтар, зі здобуттям почесного трофею – Кубка України. Бажаю усім успіхів та нових перемог. Вірю у подальші перемоги, які ви принесете Україні", – написав Порошенко у своєму Twitter.

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Донецький Шахтар виграв Кубок України 13-й раз у своїй історії та вчетверте поспіль. За національними титулами "гірники" наздогнали київське Динамо.

Петро Порошенко перебуватиме на посаді президента України до 20 травня, після чого передасть повноваження переможцю виборів 2019 року Володимиру Зеленському.

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Теги
Шахтар Шахтар Кубок України Інгулець - Шахтар Петро Порошенко
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