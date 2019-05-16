Порошенко привітав Шахтар із перемогою в Кубку України

Президент України Петро Порошенко висловив привітання донецькому Шахтарю після матчу фіналу Кубка України проти Інгульця (4:0).

"Щиро вітаю українського гранда, Шахтар, зі здобуттям почесного трофею – Кубка України. Бажаю усім успіхів та нових перемог. Вірю у подальші перемоги, які ви принесете Україні", – написав Порошенко у своєму Twitter.

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Донецький Шахтар виграв Кубок України 13-й раз у своїй історії та вчетверте поспіль. За національними титулами "гірники" наздогнали київське Динамо.

Петро Порошенко перебуватиме на посаді президента України до 20 травня, після чого передасть повноваження переможцю виборів 2019 року Володимиру Зеленському.

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