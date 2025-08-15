Єврокубкові матчі цього тижня не допомогли Україні покращити своє становище в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Поточний єврокубковий тиждень не приніс Україні суттєвого прогресу в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Наша країна зберегла 27-му позицію в рейтингу, маючи на рахунку 2,125 бала у сезоні 2025/26.

Динамо безвольно програло Пафосу і вилетіло з ЛЧ – Україна не знала такого провалу 20 років

Динамо та Полісся зазнали поразок, а Шахтар обмежився нічиєю, що дозволило поповнити національну скарбничку лише на 0,125 бала. Цього виявилося недостатньо, щоб піднятися вище у загальному заліку.

Згідно з регламентом, підсумкове місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА після завершення сезону 2025/26 визначить кількість клубів, які представлятимуть Україну в єврокубках сезону 2026/27, а також етапи, з яких вони розпочнуть боротьбу.

Шахтар вилетів з Ліги Європи, програвши Панатінаїкосу в серії пенальті