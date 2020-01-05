Поразка Зозулі та Ко у відеоогляді матчу Тенеріфе – Альбасете – 4:2

Альбасете із Романом Зозулею програв Тенеріфе у рамках 22-го туру Сегунди. Дивіться відео голів та огляд матчу Тенеріфе – Альбасете.

Чемпіонат Іспанії 2019/20. Сегунда, 22-й тур

Тенеріфе – Альбасете – 4:2

Голи: Паділья, 9, Сусо, 45+2, Гомес, 53, Муньйос, 82 – Манай, 68, Охеда, 71

Паділья відкрив рахунок в матчі після поганої гри захисників, які не підстрахували голкіпера. В наступних голах захист також зіграв погано: Сусо пробіг півполя один та розстріляв голкіпера, а Гомеса загубили біля дальньої стійки в моменті з третім голом. Попри голи Маная та Охеди, останнє слово було за Тенеріфе, крапку поставив Муньйос.

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Таким чином, Тенеріфе набрав 22 пункти та піднявся на 17 сходинку, Альбасете з 27 очками залишився тринадцятим.