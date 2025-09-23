ПСЖ, послаблений відсутністю декількох гравців, що вирушили на церемонію "Золотого м’яча-2025", несподівано зазнав поразки в матчі 5-го туру Ліги 1 проти Марселя.

"Золотий м'яч-2025": ПСЖ очікувано став найкращим клубом світу

Марсель вийшов уперед вже на 5-й хвилині завдяки атаці другим темпом після подачі з кутового. Веа вискочив з-за спини Хвічі, перехопив м’яч і відпасував його на Грінвуда. Мейсон одразу виконав навіс у напрямку дальньої стійки, де після рикошету сфера зависла над Маркіньйосом та Агердом. Марокканський захисник виграв повітряну дуель і головою влучив у ближню дев’ятку – 1:0! Цей гол, зрештою, залишився єдиним в матчі. Українець Ілля Забарний провів сильну гру в складі парижан, але, це не допомогло уникнути поразки. Марсель мінімально перемагає ПСЖ, який на церемонії "Золотого м’яча-2025" здобув звання найкращої команди року.

Марсель втримав перемогу над ПСЖ – Забарний провів сильний матч, рятував парижан, але міг і привезти