Поразка Забарного від Де Дзербі у відеоогляді матчу Марсель – ПСЖ – 1:0
ПСЖ у 5-му турі Ліги 1 програв Марселю (0:1). Відео гола та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".
ПСЖ, послаблений відсутністю декількох гравців, що вирушили на церемонію "Золотого м’яча-2025", несподівано зазнав поразки в матчі 5-го туру Ліги 1 проти Марселя.
"Золотий м'яч-2025": ПСЖ очікувано став найкращим клубом світу
Марсель вийшов уперед вже на 5-й хвилині завдяки атаці другим темпом після подачі з кутового. Веа вискочив з-за спини Хвічі, перехопив м’яч і відпасував його на Грінвуда. Мейсон одразу виконав навіс у напрямку дальньої стійки, де після рикошету сфера зависла над Маркіньйосом та Агердом. Марокканський захисник виграв повітряну дуель і головою влучив у ближню дев’ятку – 1:0! Цей гол, зрештою, залишився єдиним в матчі. Українець Ілля Забарний провів сильну гру в складі парижан, але, це не допомогло уникнути поразки. Марсель мінімально перемагає ПСЖ, який на церемонії "Золотого м’яча-2025" здобув звання найкращої команди року.
Марсель втримав перемогу над ПСЖ – Забарний провів сильний матч, рятував парижан, але міг і привезти