Північна Македонія мінімально поступилась у матчі 6-го туру Ліги націй Вірменії. Дивіться відео гола та огляд матчу Вірменія – Північна Македонія.

Перша половина була за македонцями, які обстрілювали ворота Юрченка. У другій половині Вірменія трохи вирівняла гру і вийшла вперед на 55 хвилині – Амбрацумян точним ударом у дальній кут приніс перемогу господарям.

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Таким чином, Вірменія набрала 11 очок та посіла перше місце у групі C2, а Північна Македонія з 9 пунктами залишилась другою. Нагадаємо, що македонці стали останнім суперником збірної України на Євро-2020.