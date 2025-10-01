Челсі переміг Бенфіку в матчі 2-го туру основного етапу Ліги чемпіонів (1:0). Дивіться відео гола та огляд матчу на "Футбол 24".

Матч проходив без великої кількості моментів – Челсі був ослаблений численними травмами, а Бенфіка не спромоглася створити серйозний тиск на ворота господарів.

Бенфіка програла Челсі – повернення Моурінью на Стемфорд Брідж, шанс Судакова, Трубін ледь не привіз і покалічив свого

Єдиний гол було забито вже на 18-й хвилині: Гарначо виконав подачу вздовж воріт, а Ріос, намагаючись перервати атаку, зрізав м’яч у власні ворота. Анатолій Трубін здійснив кілька непоганих сейвів, а Георгій Судаков мав шанс ще на початку зустрічі, але пробив неточно. У підсумку це друга поразка Бенфіки на старті основного етапу Ліги чемпіонів.

