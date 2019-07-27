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"Поразка мене не хвилює", – Зідан прокоментував провал Реала у матчі з Атлетіко

10:12 348 Читать на русском
"Поразка мене не хвилює", – Зідан прокоментував провал Реала у матчі з Атлетіко
Зінедін Зідан / Reuters

Головний тренер "вершкових" підбив підсумки розгромної поразки у спарингу з принциповим суперником.

 

"Тепер ми будемо мотивовані, я в цьому не сумніваюся. Переконаний, ми проведемо хороший сезон. Сьогодні ми не можемо бути задоволені. Але в цілому я впевнений, що наша команда виступить дуже добре.

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Поразка мене не хвилює, втім це неприємно. Ми виходимо на поле не для того, щоб програвати. Але так вийшло, і не потрібно озиратися назад. Це була погана гра.

Ми вкрай невдало розпочали матч. До 8-ї хвилини програвали 0:2 і не намагалися щось змінити. У першому таймі було важко. Нам не вистачало перш за все інтенсивності, необхідної на такому рівні.

Атлетіко забив сім голів, таке допускати не можна. Гравці це теж усвідомлюють і розчаровані тим, що сталося. Турбуватися через все це немає необхідності – це передсезонний матч, і нам потрібно бути спокійними.

Азар зіграв погано? Всі зіграли погано. Гра у нас не вийшла, особливо в дебюті. Суперник у всьому перевершив нас, от і все. Більше додати нічого", - цитує Зідана Marca.

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Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид - Атлетіко Зінедін Зідан Зінедін Зідан Міжнародний кубок чемпіонів
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