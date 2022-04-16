Чемпіон Італії відкрив рахунок на 31-й хвилині. Брозовіч обігрався у "повітряну" стінку з Д'Амброзіо і потужно розстріляв ворота з меж карного майданчика. Віктор Коваленко провів перший тайм і був замінений у перерві.

Інтер впевнено обіграв Спецію – Коваленко відіграв один тайм, втративши розкішний шанс забити

На 73-й хвилині Лаутаро подвоїв перевагу Інтера, дещо незграбно замкнувши крос Перішіча. Під завісу зустрічі команди обмінялися голами Маджоре і Санчеса, однак на розподіл очок це ніяк не вплинуло – перемога міланців 3:1.