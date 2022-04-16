Поразка Коваленка і компанії від чемпіона у відеоогляді матчу Спеція – Інтер – 1:3
11:10 - Читать на русском
Спеція поступилася Інтеру в 33 турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу.
Марцело Брозовіч 31’
Лаутаро Мартінес 73’
Алексіс Санчес 90+4’
31’ Марцело Брозовіч
73’ Лаутаро Мартінес
90+4’ Алексіс Санчес
Чемпіон Італії відкрив рахунок на 31-й хвилині. Брозовіч обігрався у "повітряну" стінку з Д'Амброзіо і потужно розстріляв ворота з меж карного майданчика. Віктор Коваленко провів перший тайм і був замінений у перерві.
Інтер впевнено обіграв Спецію – Коваленко відіграв один тайм, втративши розкішний шанс забити
На 73-й хвилині Лаутаро подвоїв перевагу Інтера, дещо незграбно замкнувши крос Перішіча. Під завісу зустрічі команди обмінялися голами Маджоре і Санчеса, однак на розподіл очок це ніяк не вплинуло – перемога міланців 3:1.
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