Брайтон не зміг вистояти проти Манчестер Юнайтед у 1/2 фіналу Кубка Англії. Дивіться відеоогляд матчу на "Футбол 24".

За останню путівку у фінал Кубка Англії боролися Брайтон та Манчестер Юнайтед. В першому таймі команди діяли надто обережно і не змогли відкрити рахунок у матчі. Після перерви гра була жвавіша, але своїми шансами ніхто не скористався. У підсумку доля матчу вирішувалася в серії пенальті, де підопічні Тен Хага виявилися холоднокровнішими. За рахунком 6:6 Марч схибив з 11-метрової позначки, а Лінделеф – ні. Таким чином, манкуніанці здобули перемогу.

Манчестер Юнайтед продерся у фінал Кубка Англії – Де Дзербі вилетів через одну помилку в серії пенальті

Манчестер Юнайтед зіграє у фіналі з Манчестер Сіті. Поєдинок між командами відбудеться 3 червня на Вемблі.