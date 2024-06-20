"Мене не дуже здивував результат матчу Словаччини з Бельгією, бо на такому турнірі немає слабких команд. Кожна вміє оборонятися та атакувати, вміє діяти у всіх фазах, тому на рівні збірних зараз дуже важко грати з будь-яким суперником. Повторюся, результат не здивував, але зробив ситуацію у нашій групі ще більш заплутаною.

"Гроші не грають у футбол": Довбик вперше прокоментував ганебну поразку України від Румунії

Ми трохи подивилися другий тайм матчу проти Бельгії. Це дуже збалансована команда, яка добре грає у захисті, як і Румунія. У них дуже хороші два центральні захисники – я як нападник особливо на це дивився.

Вони дуже добре відіграли проти одного з найкращих форвардів турніру – Ромелу Лукаку. Півзахисники виконують дуже великий обсяг чорнової роботи у центрі поля. Тому це дуже складний суперник, і я вважаю, що з ними буде важче, ніж із румунами", – цитує Довбика офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, дуель зі Словаччиною Україна проведе у п'ятницю, 21 червня. Початок зустрічі о 16:00 за Києвом.

"Вчинив як школяр": румунські ЗМІ глузують з Луніна і Мудрика, єдина деталь, якою може похвалитись збірна України