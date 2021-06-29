Як стало відомо "Футбол 24", у лютому 2021 року легенда Динамо був призначений головним тренером клубу Першої ліги у доволі оригінальний спосіб.

"Призначення Євтушенка в Кристал пролобіював директор херсонського аеропорту Віталій Кучерук, – розповідає "Футбол 24" джерело, близьке до клубу. – Він порадив меру Херсона Ігорю Колихаєву запросити свого столичного друга на посаду головного тренера Кристала, і мер прислухався до цієї поради. І це незважаючи на те, що в той час мер вже досягнув усної згоди із Сергієм Шевченком та Володимиром Лебедем. Перший повинен був стати головним тренером, другий – директором.

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За фактом же Євтушенко привів разом із собою свою людину на посаду директора – Владислава Долгополова. З того моменту, відколи Євтушенко очолив Кристал, Кучерук став активно з'являтися на домашніх матчах команди у VIP-зоні, хоча раніше не був там помічений.

Після вильоту Кристала в Другу лігу запросити Сергія Шевченка вже не вдасться – днями фахівець підписав контракт з МФК Миколаїв. Зараз доля херсонського клубу – під великим питанням, тому що в команді залишилося чотири гравці, усі – херсонці".

Нагадаємо, контракт Вадима Євтушенка із Кристалом закінчується наприкінці червня. Повідомлялося, що він покине клуб. Під його керівництвом Кристал здобув 2 перемоги, тричі зіграв унічию і зазнав 9 поразок. У підсумку, херсонська команда так і не зуміла врятуватися від пониження класом.

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