"Як зрозумів, що не потрібен Шахтарю? Мені сказали: "Можеш йти в одну з дочірніх команд – у Маріуполь або Зорю. Ходити по орендах я не хотів і зідзвонився з мамою Зінченка, а потім і його агентом (Аланом Прудніковим – прим). Той порадив забирати документи і переїжджати в Росію. Шахтар на мене не розраховував і легко відпустив. Я повернувся у Крим і побув там. Потім батьки купили мені квиток, і я полетів у Москву.

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Приходив у Лужники, близько місяця грав у міні-турнірах з мужиками – банкірами, бізнесменами. Іноді стрибав в метро після одного футболу і їхав на інший, до молодих хлопців. Заодно бігав у Парку Перемоги, поруч з яким жив. Набрав хорошу форму. А потім агент запропонував перегляд в Уфі. Я відразу зібрав валізу і поїхав з усіма речами. Жив у Зінченка, в його родині. В Уфі я провів матч за молодіжку і підписав простенький контракт", – зізнався Філін в інтерв'ю Матч ТВ.

Зауважимо, Олександр став гравцем Уфи ще влітку 2015-го. Зараз виступає за Хімкі, у поточному сезоні провів повних 10 матчів, результативними діями оборонець не відзначався.

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