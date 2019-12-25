Поради Вернидуба зробили мене сильнішим, – Бонавентуре

Нападник Брюгге та збірної Нігерії Денніс Бонавентуре пригадав період роботи під керівництвом Юрія Вернидуба у Зорі.

"Я вдячний Вернидубу. Він дуже сильний тренер. Він давав мені багато футбольних порад, які зробили мене сильнішим. А ще іноді він неправильно називав моє прізвище, це трохи кумедно. Він називав так, як йому зручно. Може, воно так правильно вимовляється в українській манері", – сказав Бонавентуре Youtube-каналу FootballHub.

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Нагадаємо, Бонавентуре виступав за Зорю з 2016 по 2017 рік, а згодом за 1,3 млн євро перейшов у Брюгге. В поточному сезоні нігерієць зіграв 14 матчів у чемпіонаті Бельгії, у яких забив 5 голів. Також в його активі 3 результативні удари на груповій стадії Ліги чемпіонів, 2 з яких – у ворота Реала на Сантьяго Бернабеу.

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