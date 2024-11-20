"У таких іграх головне – результат. Ми його здобули. Які можуть бути питання? Сама ж гра мені нагадувала вінегрет – все намішано, багато сумбуру. Можливо, мені багато чого не подобається, але я, як простий уболівальник, у такий непростий час для нашої країни, чекаю на результат, і він, слава Богу, є.

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Тьома Довбик зараз мені взагалі не подобається. Видно, що в нього якісь проблеми. Можливо, там у нього з Ромою своя історія або ще щось. Я маю на увазі римську команду, а не Рому Яремчука.

Я хочу, щоб нам у суперники в стикових матчах за право виходу в елітний дивізіон випали угорці. Пора вже карати мадярів", – сказав Мілевський у коментарі Sport-Express.

Нагадаємо, збірна України завоювала право боротися за вихід у найвищий дивізіон Ліги націй. Жеребкування відбудеться 22 листопада о 13:00 за київським часом у швейцарському Ньйоні. Потенційними суперниками підопічних Сергія Реброва є Шотландія, Сербія, Угорщина та Бельгія.

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