"Якби мені заманулося ставити своїм гравцям оцінки – вважаю, ми заслужили "відмінно". Думаю, що всі зіграли чудово. Претензій немає – лише похвала. Пора їм відпочити.

Італія – Іспанія – 1:1 (пенальті – 4:2) – відео голів та огляд матчу

Було б краще чи гірше з гравцями, яких у нас не було? Складно сказати. У моїй команді будуть гравці, які перебувають на піку форми, так буде завжди.

Я б хотів поїхати на чемпіонат світу з такою ж сильною командою, але хто знає, що буде далі. У професіональному спорті ми всі повинні навчитися перемагати і гідно програвати. Тому я хочу привітати Італію. Ми повернемося до Іспанії з чітким розумінням того, що були серед найкращих на цьому турнірі", – цитує Луїса Енріке офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, у фіналі чемпіонату Європи збірна Італії зіграє з переможцем пари Англія – ​​Данія.

Італія здолала Іспанію й стала фіналістом Євро-2020: Енріке переграв Манчіні, "Скуадру Адзурру" зарано коронувати