"Популістська та політична ідея": Чеферін різко засудив створення європейської Суперліги
Президент УЄФА Александер Чеферін вважає абсурдними навіть думки про створення окремої Суперліги для європейських грандів.
"Для мене не може бути навіть мови про цю Суперлігу. Це мрія двох-трьох керівників, які не дбають про солідарність. Їм немає діла ні до чого, крім них самих. Вони могли б навіть нашкодити власним клубам, але, мабуть, цього ще не усвідомлюють.
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Ідея взагалі не дуже серйозна. Вона виникла через відхід колишнього президента Барселони (Жозепа Бартомеу), але я вважаю, що це радше популістська та політична ідея, ніж реальна", – заявив Чеферін в коментарі Marca.
Нагадаємо, раніше президент мадридського Реала Флорентіно Перес висловив ідею створення Суперліги, до якої повинні увійти найсильніші клуби Європи. Формат і терміни мегатурніру наразі залишаються невідомими.
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