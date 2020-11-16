"Для мене не може бути навіть мови про цю Суперлігу. Це мрія двох-трьох керівників, які не дбають про солідарність. Їм немає діла ні до чого, крім них самих. Вони могли б навіть нашкодити власним клубам, але, мабуть, цього ще не усвідомлюють.

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Ідея взагалі не дуже серйозна. Вона виникла через відхід колишнього президента Барселони (Жозепа Бартомеу), але я вважаю, що це радше популістська та політична ідея, ніж реальна", – заявив Чеферін в коментарі Marca.

Нагадаємо, раніше президент мадридського Реала Флорентіно Перес висловив ідею створення Суперліги, до якої повинні увійти найсильніші клуби Європи. Формат і терміни мегатурніру наразі залишаються невідомими.

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