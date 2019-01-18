Безус повідомив, що ним цікавляться 2 англійські клуби

Півзахисник Сент-Трюйдена Роман Безус прокоментував чутки про можливий перехід в Антверпен, Андерлехт та Стандард, а також в англійські клуби.

"Бельгійські ЗМІ щодня мене відправляють в Антверпен, Андерлехт і Стандард. Але це все Інтернет, де багато води. Я сказав агентам, щоб вони мене не смикали до тих пір, поки не з'явиться конкретика від клубів.

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На відпочинку я абстрагувався від усього цього. Агенти говорили, що інтерес є не тільки з боку бельгійських клубів, але і двох англійських. Але Англія не варіант – за збірну я не граю, тому робочу візу мені не дадуть", – цитує Безуса журнал Футбол.

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