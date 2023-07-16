Футболіст київського Динамо і національної збірної України зізнався, що діти попросили його спілкуватися українською мовою. Також гравець заявив, що пояснює їм, події, які відбуваються в Україні.

"Звичайно, вони сумують. Звичайно, вони хочуть повернутися в Україну, хочуть з'їздити у Чернігів до бабусі, дідуся, але треба їм пояснювати, що зараз коїться у нас в країні та хто це коїть.

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А те, що мої діти самі попросили мене спілкуватися з ними українською, то це так. Зараз зі своїми дітьми я спілкуюсь виключно українською мовою. Камінець можна і в мене кинути. Чому я не робив цього раніше? Я не розумію. Потрібно було робити це раніше", – сказав Ярмоленко в інтерв'ю клубному YouTube-каналу Динамо.

Нагадаємо, капітан збірної України перейшов у київський клуб цього літа у статусі вільного агента і підписав контракт на 2 роки. Після завершення кар'єри гравця він отримає в Динамо посаду спортивного директора.

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