"Це неймовірний досвід протягом останніх трьох днів: змінити один чудовий клуб, Фейєнорд, на інший чудовий клуб, Шахтар, а також провести одне тренування та кілька зустрічей з командою, щоб підготувати її до цієї гри. А такий матч, як відомо, зовсім не з легких, коли граєш з Барселоною на виїзді.

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Один з колег сказав: "Маріно, я знаю тебе один день, а таке відчуття, ніби ми знайомі три роки". Це було напружено, але я вдячний всім у Шахтарі за теплий прийом та підтримку протягом останніх двох днів.

Чому зробив лише три заміни? Тут справа не в кількості. Якщо я роблю заміну, то хочу побачити іншу гру, можливо, змінити ритм чи здивувати суперника. А іноді потрібно щось робити з виснаженням деяких гравців, які дуже тяжко працювали цього вечора. Я побачив, що команда грала у достатньо хороший футбол, і в такому випадку не мав потреби робити заміни.

Неналежна форма Матвієнка? Ви вважаєте, він грав недостатньо добре? Дивіться, потрібно зрозуміти одну річ: для команди це теж значні зміни, багато емоцій. Раптово перед ними з'явився новий тренер. Було три тренери за останні декілька днів. Це дуже багато означає для гравців. Усі завжди думають, що ти маєш просто вийти та грати у футбол, але вони теж люди, у них є емоції. Можу сказати одне: я ніколи не обговорюю окремих футболістів, але я надзвичайно пишаюся всіма своїми гравцями цього вечора. Хлопці вийшли, щоб змагатися з Барселоною, однією з найкращих команд Європи за грою та якістю. Ви питали про Матвієнка? Я ним теж пишаюся.

Я повністю задоволений командою. Вони зробили все, що я просив. Звісно, є моменти гри, коли доводиться витримувати тиск Барселони, та навіть попри ці страждання вони показали характер: були досить жорсткими, організованими й дисциплінованими, підтримували один одного. Дуже важко відповідати на такий високий пресинг та інтенсивність з боку суперника під час володіння м'ячем. Ми змінили дещо у перерві, хоча й у першому таймі команда непогано справлялася. Якщо ми можемо міняти щось під час гри з таким суперником, то маємо потенціал і характер. І це те, чим я найбільше задоволений.

Якою я хочу бачити гру команди? По-перше, Шахтар – великий клуб в Україні. Коли в тебе великий клуб, тобі треба намагатися домінувати в деяких аспектах, а може, узагалі в усіх. Це домінація як без м'яча, так і з м'ячем. Я люблю футбол, і коли я його дивлюся, то хочу отримувати задоволення від перегляду. Також я хочу отримувати задоволення від гри моєї команди, коли я спостерігаю її на полі. Тому хочеться бачити багато руху, високий пресинг, сміливість, яку ми показали цього вечора. Це те, що ми розвиватимемо найближчим часом. От і все. Хочеться бачити гарний футбол.

Чигринський? Я був дуже радий за нього, що він був тут з нами, зміг зустрітися з людьми, з якими колись грав чи працював. Він усміхався, і це було приємно бачити. Він досвідчений, розумний, має чудовий характер. Це також стосується інших гравців його віку в нашому складі: вони підтримують молодих виконавців і допомагають їм, слугують орієнтиром. Я хочу, щоб вони виконували цю роль теж, і вони відмінно це роблять", – цитує Пушіча офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, після 3-х турів Шахтар йде у турнірній таблиці групи Н на третій сходинці, набравши 3 очки. Лідирує з 9-ма пунктами Барселона.

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