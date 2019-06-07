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Попову, найімовірніше, зламали ногу, – Петраков

22:03 554 Читать на русском
Попову, найімовірніше, зламали ногу, – Петраков
Денис Попов / Фото УАФ

Головний тренер юнацької збірної України Олександр Петраков розповів про травму захисника Дениса Попова.

86’ Хоан Карбонеро
 
Данило Сікан 10’
10’ Данило Сікан
86’ Хоан Карбонеро

"Є у нас одна негативна ситуація – це травма нашого провідного захисника Дениса Попова. Негарно вчинив футболіст збірної Колумбії. Нишком завдав серйозної травми нашому гравцеві.

Колумбія U-20 – Україна U-20: Попов отримав травму та ризикує пропустити півфінал чемпіонату світу

Зараз поїхали робити рентген, швидше за все, там перелом. Це не прикрашає футбол, не прикрашає гравця колумбійської збірної. Те, що він зробив, – це дуже підло", – цитує Петракова офіційний сайт УАФ.

Україна здобула мінімальну перемогу над Колумбією та вийшла у півфінал ЧС-2019 U-20

Нагадаємо, юнацька збірна України завдяки голу Сікана мінімально перемогла однолітків з колумбії та вийшла у півфінал чемпіонату світу-2019, де зіграє з Італією.

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Теги
Чемпіонат світу U-20 Денис Попов Денис Попов Україна U-20 Україна U-20 Колумбія U-20 - Україна U-20 Збірна України Олександр Петраков Олександр Петраков
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