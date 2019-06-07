Попову, найімовірніше, зламали ногу, – Петраков

Головний тренер юнацької збірної України Олександр Петраков розповів про травму захисника Дениса Попова.

"Є у нас одна негативна ситуація – це травма нашого провідного захисника Дениса Попова. Негарно вчинив футболіст збірної Колумбії. Нишком завдав серйозної травми нашому гравцеві.

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Зараз поїхали робити рентген, швидше за все, там перелом. Це не прикрашає футбол, не прикрашає гравця колумбійської збірної. Те, що він зробив, – це дуже підло", – цитує Петракова офіційний сайт УАФ.

Україна здобула мінімальну перемогу над Колумбією та вийшла у півфінал ЧС-2019 U-20

Нагадаємо, юнацька збірна України завдяки голу Сікана мінімально перемогла однолітків з колумбії та вийшла у півфінал чемпіонату світу-2019, де зіграє з Італією.