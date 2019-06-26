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Попов зробив татуювання з нагоди перемоги збірної України U-20 на чемпіонаті світу

13:03 876 Читать на русском
Попов зробив татуювання з нагоди перемоги збірної України U-20 на чемпіонаті світу
Денис Попов / Getty images

Захисник київського Динамо і збірної України U-20 Денис Попов похизувався новим тату.

Фото нового татуювання Попова опублікувава у своєму акаунті в Instagram тату-майстриня, яка й нанесла на ногу футболіста зображенням Кубка світу. Під трофеєм зазначені місце і дата його завоювання: Польща, Лодзь, 15.06.2019.

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Нагадаємо, у фінальному матчі чемпіонату світу-2019 U-20 збірна України з рахунком 3:1 обіграла збірну Південної Кореї і вперше в історії виграла світову першість.

Попов, який забив на турнірі 3 голи, не зміг допомогти "синьо-жовтим" у вирішальному поєдинку через дискваліфікацію.

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Теги
Збірна України Збірна України U-20 Чемпіонат світу U-20 Денис Попов Денис Попов Україна U-20 Україна U-20
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