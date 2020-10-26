"Перед матчем особисто з Луческу не спілкувався, але на тренуваннях він постійно підказує, пояснює. У нього є своє бачення футболу і свої принципи організації гри, особливо в обороні.

Динамо – Олександрія – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Тому з ним цікаво працювати, він багато нового розповідає, показує, як краще і як легше діяти, щоб ми були завжди свіжими. Ставка йде на тактику, щоб ми більше грали не за рахунок фізики, а головою. Щоб думали на полі", – поділився Попов у коментарі Профутбол.

До слова, Попов провів 4 матчі у поточному сезоні у складі Динамо, а в матчі 7-го туру УПЛ голом приніс перемогу киянам над Олександрією.

Динамо – Олександрія: проблиск команди мрії дарує Луческу лідерство в УПЛ, гідний Гармаш під крилом справжнього капітана