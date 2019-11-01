Попов зізнався, проти якого зіркового нападника мріє зіграти – несподіваний вибір

Захисник київського Динамо Денис Попов відповів на запитання під час зустрічі з уболівальниками.

"Ніхто не змушує, звичайно. Я вмію грати в шахи, в дитинстві з батьком грав постійно. Але зараз ми з Цітаішвілі в нарди граємо – теж дуже хороша гра. Нам більше така гра зараз подобається.

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За яку книгу я б не брався, не можу її дочитати до кінця. Десь на середині або навіть спочатку її кидаю. Бракує мені витримки. Нападників іноді читаю, а не книги. На жаль, багато часу проводимо в соцмережах. І це дуже погано, ми розуміємо. Але зараз такий час, що без цього ніяк. Але потрібно себе контролювати. З одного боку, це і корисно, але з іншого – це погано.

Проти якого нападника мрію зіграти? Мені подобається Ібрагімовіч. Він – людина зі стрижнем. Мені б хотілося з ним поборотися. Але він уже закінчує кар'єру", – сказав Попов.

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