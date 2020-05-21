Попов зізнався про зайву вагу на карантині, але талант Динамо виявився професіоналом

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Мілевський відзначився технічним голом у воротах БАТЕ
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Мілевський голом не врятував Динамо Брест від поразки у матчі проти лідера чемпіонатуСвіт — 20 трав 691
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Тимощук може покинути Зеніт – головний тренер хоче вигнати українця зі свого штабуРосія — 20 трав 6771
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Динамо та Шахтар зіграють з Рухом – УАФ опублікувала календар спарингівТовариські матчі — 20 трав 3435
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Завершення сезону в Серії А перенесли на серпень – поєдинки відбуватимуться паралельно з єврокубкамиІталія — 20 трав 393