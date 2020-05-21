Попов зізнався про зайву вагу на карантині, але талант Динамо виявився професіоналом

Оборонець Динамо Денис Попов дозволив собі трохи порушити режим на карантині.

"Чесно скажу, коли тільки почався карантин, я тиждень взагалі нічого не робив, тому кілька кілограмів прилипло.

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А коли вже почав серйозно працювати, то мінус два і нормально. Почуваюсь добре, легко", – цитує Попова Tribuna.

Нагадаємо, клуби УПЛ вже з 30 травня повертаються до матчів внутрішнього чемпіонату. Після 23-х турів Динамо розташувалось на третій сходинці, поступаючись Зорі за додатковими показниками.

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