"Враження від новачка – Браяна Себальйоса? Непогано з м’ячем діє. Але подивимося на нього в матчі з Шахтарем.

Динамо офіційно оголосило про трансфер колумбійського захисника

За першим днем важко сказати, потрібно в справжньому "бою" з хорошою командою перевірити. Загалом, якщо його запросили до Динамо, то поганим футболістом він точно не може бути", – поділився Попов у коментарі офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, Себальйос належить бразильській Форталезі. Сторони підписали договір про оренду 23-річного колумбійця до кінця 2024 року – кияни матимуть першочергове право викупу Себальйоса.

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