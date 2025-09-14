Емполі та Спеція зустрілись у матчі 4-го туру Серії B – на поле вийшов і український нападник Богдан Попов. Результат та огляд зустрічі читайте в цій новині на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2025/26. Серія B, 4-й тур.

Емполі – Спеція – 1:1

Голи: Попов, 49 – Еспозіто, 18, (пен.)

Богдан Попов вже вкотре вийшов у основі Емполі – українець днями підписав новий контракт із клубом. Однак старт для його команди вийшов невдалим: Еспозіто на 18-й хвилині ударом з пенальті вивів Спецію вперед у зустрічі.

Гравець збірної України, який запалив на старті сезону в Італії, підписав новий контракт із клубом

Однак, старт другого тайму був куди приємнішим – на 49-й хвилині Попов зрівняв рахунок у грі, забивши після навісу Елії з лівого флангу. В соцмережах Емполі не приховують свого захоплення українцем: "Знову він, знову Попов!!!"

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!!!!!!!!!!

ANCORA LUI!!!! ANCORA POPOV!!!!!

Elia mette dentro dalla sinistra, tocco di Popov che si infila alle spalle di Mascardi! 1-1! pic.twitter.com/4SC5DJ48sU — Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) September 14, 2025

Однак, на цьому цікаві події в грі завершились. Богдана ще й замінили на 72-й хвилині на Конате, а команди так і не змогли більше забити – нічия 1:1.

Таким чином, Емполі набрав 4 очки та розташувався на 9 позиції (відстань від першого місця становить лише 3 бали). Спеція з 2 пунктами у зоні перехідних матчів (16 сходинка). Попов же з 4 голами зберіг звання найкращого бомбардира Серії B.

Україна програла Іспанії на турнірі топ-збірних – Попов знову забив, воротар Реала рятував, кіпер Домчак видав Ла Лігу